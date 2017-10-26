Венгер может покинуть "Арсенал" в конце сезона

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Венгер может покинуть "Арсенал" в конце сезона

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не исключает вероятности ухода в отставку в конце сезона.

"Я уже 21 год возглавляю "Арсенал" и мне нужно понимание того, как руководство оценивает мою работу. После этого мы решим, что делать дальше. В данный момент у предан клубу сильнее, чем когда-либо. Понятно, что с тренера, который работает с клубом так долго, начинают спрашивать. Не волнуйтесь, у меня тоже много вопросов к себе", - приводит слова Венгера The Independent.

Напомним, что нынешний контракт Венгера с "Арсеналом" действует до лета 2019 года.

После 9 туров "канониры" занимают пятое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: Венгер: "Не хочу, чтобы Уолкотт уходил из "Арсенала". | soccernews.ru

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