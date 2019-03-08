Венгер может получить работу в ФИФА
Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может получить работу в ФИФА, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, 69-летнему французу поступило предложение возглавить департамент технического развития Международной федерации футбола.
Если Венгер ответит согласием, то будет заниматься введением технологических инноваций, а также изменением футбольных правил.
Напомним, что легендарный тренер по окончании сезона 2017/2018 покинул "Арсенал" и с тех пор остаётся безработным. Ранее ПСЖ хотел его пригласить на пост спортивного директора, но в итоге стороны не договорились о сотрудничестве.
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