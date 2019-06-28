Венгер может стать главным тренером Ниццы

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Венгер может стать главным тренером Ниццы

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Ниццу", передает France Football.

69-летний специалист уже вступил в переговоры с французским клубом. На данный момент главным тренером "Ниццы" является Патрик Виейра.

Ранее сообщалось, что Моуринью и Венгер претендуют на пост тренера клуба АПЛ.

Француз возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды выигрывали чемпионат Англии, а также семь раз становились обладателями Кубка Англии.

 Аще: Венгер: "Ливерпуль" провел очень-очень средний матч"| http://soccernews.ru
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