Венгер может стать президентом французского клуба
Владелец "Ренна" Франсуа-Анри Пино рассматривает вариант с приглашением бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера.
Однако, как сообщает L’Equipe, бизнесмен может предложить именитому специалисту не пост главного тренера, а должность президента клуба.
Накануне стало известно об увольнении Оливье Летанга с поста президента "Ренна".
По итогам 23 туров "красно-чёрные" занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1.
Не пропустите: "Арсенал" хочет вернуть Венгера. | http://soccernews.ru
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|Метц
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|Тулуза
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