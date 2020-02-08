Венгер может стать президентом французского клуба

Владелец "Ренна" Франсуа-Анри Пино рассматривает вариант с приглашением бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера.

Однако, как сообщает L’Equipe, бизнесмен может предложить именитому специалисту не пост главного тренера, а должность президента клуба.

Накануне стало известно об увольнении Оливье Летанга с поста президента "Ренна".

По итогам 23 туров "красно-чёрные" занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1.

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