Венгер может стать президентом французского клуба

Теги реннарсен венгер

Венгер может стать президентом французского клуба

Владелец "Ренна" Франсуа-Анри Пино рассматривает вариант с приглашением бывшего наставника "Арсенала" Арсена Венгера.

Однако, как сообщает L’Equipe, бизнесмен может предложить именитому специалисту не пост главного тренера, а должность президента клуба.

Накануне стало известно об увольнении Оливье Летанга с поста президента "Ренна".

По итогам 23 туров "красно-чёрные" занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: "Арсенал" хочет вернуть Венгера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 23 58
2 Марсель Марсель 23 46
3 Ренн Ренн 23 40
4 Лилль Лилль 23 37
5 Монпелье Монпелье 23 34
6 Лион Лион 23 33
7 Реймс Реймс 23 33
8 Ницца Ницца 23 33
9 Страсбур Страсбур 23 33
10 Монако Монако 23 32
11 Нант Нант 23 32
12 Бордо Бордо 23 31
13 Анжер Анжер 23 30
14 Брест Брест 23 29
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 23 28
16 Метц Метц 23 27
17 Дижон Дижон 23 24
18 Ним Ним 23 21
19 Амьен Амьен 23 20
20 Тулуза Тулуза 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов