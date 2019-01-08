Венгер может удивить новым местом работы

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Венгер может удивить новым местом работы

Известный французский тренер Арсен Венгер получил предложение возглавить сборную Катара, сообщает France Football.

По сведениям издания, в Катаре рассчитывают, что команду к домашнему чемпионату мира-2022 будет готовить опытный тренер и основным кандидатом считается Венгер.

Напомним, что 69-летний Венгер является безработным, покинув "Арсенал" прошлым летом. В лондонском клубе он работал на протяжении 22 лет, с 1996 по 2018 годы.

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