Венгер может вернуться к работе в ближайшее время
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассчитывает вернуться к работе до конца февраля, сообщает The Times.
По сведениям источника, французский специалист в данный момент рассматривает четыре предложения. Одним из них является пост спортивного директора ПСЖ.
Напомним, что 69-летний Венгер покинул "Арсенал" по окончании минувшего сезона, проработав с клубом 22 года.
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|Команда
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|Монпелье
|22
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|6
|Страсбур
|22
|35
|7
|Марсель
|23
|34
|8
|Реймс
|23
|34
|9
|Ницца
|23
|34
|10
|Ренн
|23
|33
|11
|Ним
|23
|30
|12
|Бордо
|22
|28
|13
|Анжер
|23
|27
|14
|Тулуза
|23
|26
|15
|Нант
|22
|24
|16
|Дижон
|22
|20
|17
|ФК Кан
|22
|18
|18
|Монако
|23
|18
|19
|Амьен
|23
|18
|20
|Генгам
|22
|14