Венгер может вернуться к работе в ближайшее время

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Венгер может вернуться к работе в ближайшее время
Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассчитывает вернуться к работе до конца февраля, сообщает The Times.

По сведениям источника, французский специалист в данный момент рассматривает четыре предложения. Одним из них является пост спортивного директора ПСЖ.

Напомним, что 69-летний Венгер покинул "Арсенал" по окончании минувшего сезона, проработав с клубом 22 года.

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