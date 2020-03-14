Венгер может вернуться к тренерской деятельности

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возобновить тренерскую карьеру.

Как сообщает Sky Sports, 70-летнему французу поступили предложения от множества клубов, однако Венгер пока не принял окончательного решения.

Напомним, что в ноябре прошлого года Венгер занял пост главы отдела глобального развития футбола в ФИФА.

Венгер возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством клуб завоевал 17 трофеев.

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