Венгер может вернуться в "Монако"

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Венгер может вернуться в "Монако"

Арсен Венгер может сменить Леонарду Жардима на посту главного тренера "Монако".

Сообщается, что руководство монегасков рассматривает вариант с приглашением 69-летнего специалиста, если действующему португальскому наставнику не удастся в ближайшее время исправить ситуацию.

У Венгера есть предложение стать техническим директором ФИФА, но сам француз хочет вернуться к тренерской деятельности.

"Монако" в пяти стартовых турах Лиги 1 набрал 2 очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.

Венгер уже возглавлял "красно-белых" с 1987 по 1994 год. С командой он выиграл чемпионат и Кубок Франции.

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