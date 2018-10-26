Венгер может возглавить "Милан"

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Венгер может возглавить "Милан"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить "Милан", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, нынешний наставник "россонери" Дженнаро Гаттузо близок к увольнению со своего поста, поэтому руководство клуба уже начало поиски нового рулевого.

Кандидатуру Венгера лоббирует новый спортивный директор "Милана" Иван Газидис, который до этого работал как раз в "Арсенале".

Также итальянский клуб рассматривает варианты с приглашением на тренерский мостик Антонио Конте и Роберто Донадони.

69-летний Венгер с 1996 по 2018 год возглавлял "Арсенал" и выиграл с командой 17 трофеев. 

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