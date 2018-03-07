Венгер может возглавить ПСЖ

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Венгер может возглавить ПСЖ

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер летом может сменить клуб.

Как сообщает Daily Star, ПСЖ рассматривает вариант с назначением Венгера на пост тренера команды. Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов поэтому, скорее всего, Унаи Эмери будет отправлен в отставку.

Отметим , что руководство "канониров" также недовольно последними результатами команды и раздумывает над увольнением Венгера.

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