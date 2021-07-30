Фото: твиттер The Sun Football/Автор неизвестен

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер может возглавить сборную Швейцарии, сообщает The Sun.

По сведениям источника, французский специалист является приоритетным вариантом для швейцарской футбольной федерации. На посту наставника сборной Швейцарии Венгер может сменить Владимира Петковича, который после Евро-2020 возглавил "Бордо".

Стоит отметить, что 71-летний Венгер не работает тренером с 2018 года.

Швейцария продолжает борьбу за выход в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. В двух матчах швейцарцы набрали шесть очков и занимают второе место в группе С.

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