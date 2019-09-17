Венгер может возглавить "Спартак"

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Венгер может возглавить "Спартак"

"Спартак" проявляет интерес к французскому тренеру Арсену Венгеру, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, генеральный директор московского клуба Томас Цорн вылетел в Лондоне, чтобы встретиться с Венгером и провести с ним предварительные переговоры.

На посту наставника красно-белых француз может сменить Олег Кононова, которому грозит отставка после серии неудовлетворительных результатов.

69-летний Венгер ранее на протяжении 22 лет возглавлял "Арсенал", а с лета 2018 года является безработным.

Не пропустите: "Спартак" показал, что происходило за кадром матча с "Уралом". | http://soccernews.ru
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