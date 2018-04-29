Венгер: "Мы хорошо смотрелись на протяжении всего матча"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подвел итоги матча с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Мы хорошо смотрелись на протяжении всего матча. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Для молодых ребят, вышедших на поле в футболке "Арсенала", это неплохой результат. Они получили отличный опыт" - приводит слова Венгера ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". | http://soccernews.ru