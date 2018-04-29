Венгер: "Мы хорошо смотрелись на протяжении всего матча"

Теги арсенал лондонарсен венгерманчестер юнайтед

Венгер: "Мы хорошо смотрелись на протяжении всего матча"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер подвел итоги матча с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Мы хорошо смотрелись на протяжении всего матча. У нас были моменты, но мы не смогли ими воспользоваться. Для молодых ребят, вышедших на поле в футболке "Арсенала", это неплохой результат. Они получили отличный опыт" - приводит слова Венгера ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов