Венгер: "Мы хотим, чтобы Рэмзи остался"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер сообщил о желании клуба продлить соглашение с хавбеком Аароном Рэмзи.

"Мы ведем переговоры. Да, у него еще полтора года по контракту, но я считаю, что нужно заранее обсудить этот вопрос. Мы хотим, чтобы Рэмзи остался. Он один из тех ребят, которые давно находятся в клубе, Аарон - будущее команды" - приводит слова Венгера Sky Sports.

В текущем сезоне Рэмзи провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 9 ассистов.

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