Венгер: "Мы много владели мячом, но я очень расстроен, ведь в концовке могли вообще проиграть"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (0:0).

"Мы много владели мячом, но я очень расстроен, ведь в концовке могли вообще проиграть. Соперник был только рад защищаться, они уже так действовали в матчах с "Челси" и "Манчестер Сити". Нам не удалось взломать их плотную оборону.

Мы всегда думаем о положении в таблице, поэтому хотели победить. Кроме того, у нас было на день меньше, чтобы подготовиться к матчу. При таком плотном графике сложно играть на одном уровне.

Уилшир хорошо действовал в первом тайме, разгонял наши атаки. Ему нужно больше играть, о чем я уже неоднократно говорил. Он терпеливо ждал своего шанса и был вознагражден. Мне понравились его действия", - сказал француз. | soccernews.ru