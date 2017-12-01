Венгер надеется, что Касорла вернется в строй в январе

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер расстроен очередной операцией хавбека команды Санти Касорлы.

Футболист испытывает проблемы с сухожилиями, из-за чего он не выходил на поле в официальных встречах с октября прошлого года.

"Это настоящая катастрофа. Худшая новость для меня. Мне очень жаль его, ведь все мы его очень любим. Он каждый день приходит на тренировку с улыбкой, он очень сильно любит футбол. Санти бы очень помог нашей команде сейчас, для него это большой удар. Надеюсь, что он сможет вернуться в строй, как и планировалось, в январе", - сказал он. | http://soccernews.ru