Венгер надеется, что Касорла вернется в строй в январе

Теги санти касорлаарсен венгерарсенал лондон

Венгер надеется, что Касорла вернется в строй в январеГлавный тренер "Арсенала" Арсен Венгер расстроен очередной операцией хавбека команды Санти Касорлы.

Футболист испытывает проблемы с сухожилиями, из-за чего он не выходил на поле в официальных встречах с октября прошлого года.

"Это настоящая катастрофа. Худшая новость для меня. Мне очень жаль его, ведь все мы его очень любим. Он каждый день приходит на тренировку с улыбкой, он очень сильно любит футбол. Санти бы очень помог нашей команде сейчас, для него это большой удар. Надеюсь, что он сможет вернуться в строй, как и планировалось, в январе", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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