Венгер надеется на ошибки Облака в ответном матче с "Атлетико"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеется на то, что голкипер "Атлетико" Ян Облак не будет идеальным в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первой игре была зафиксирована ничья 1:1.

"Облак в Лондоне был просто неподражаем. Надеюсь, что в четверг он проведет не такой фантастический матч", - сказал он.

Напомним, что ответная встреча пройдет сегодня, 3 мая.

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