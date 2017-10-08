Венгер: "Надеюсь, что "Барселона" сможет продолжать играть в Испании"

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Венгер: "Надеюсь, что "Барселона" сможет продолжать играть в Испании"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Барселона" не будет играть в АПЛ в случае независимости Каталонии.

"Не думаю, что УЕФА будет препятствовать участию клуба из одной страны в другом чемпионате. Но я бы не хотел видеть "Барселону" в АПЛ, потому что нарушать географическую целостность и здравый смысл, на мой взгляд, неправильно.

Почему бы нам не пригласить "Селтик" или "Рейнджерс" в Премьер-Лигу? Они ведь тоже часть Великобритании. Разве это имеет меньше смысла, чем приглашение "Барселоны"? Я не верю в этот сценарий. Надеюсь, что всё не зайдет так далеко и "Барселона" сможет продолжать играть в Испании" - приводит слова Венгера Sky Sports.

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