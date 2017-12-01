Венгер: "Надеюсь, что в январе Касорла вернется в команду"

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Венгер: "Надеюсь, что в январе Касорла вернется в команду"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал информацию об очередной операции травмированного полузащитника команды Санти Касорлы.

"Это очень печальная новость, настоящая катастрофа. Мне очень жаль Санти, мы все его очень любим и восхищаемся им. Его потеря это большой удар для команды. Надеюсь, что с ним все будет в порядке и в январе он вернется в команду", - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что 32-летний Касорла в последний раз выходил на поле 15 октября 2016 года, а с тех пор перенес уже восемь операций.

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