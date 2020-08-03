Венгер назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, кого он считает фаворитами возобновляющегося розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Для меня фаворитами с точки зрения их потенциала являются "Манчестер Сити" и ПСЖ. Качество европейского футбола по-прежнему высокое и эти команды входят в число лучших на континенте", - приводит слова Венгера Get French Football News.

Напомним, что "Манчестер Сити" в 1/8 финала встретится с "Реалом", а в случае победы сыграет с "Ювентусом" или "Лионом".

ПСЖ уже пробился в четвертьфинальную стадию, где сразится с "Аталантой".

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