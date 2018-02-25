Венгер назвал фаворита в финале Кубка Лиги

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги с "Манчестер Сити".

"Когда проходишь такой долгий путь и доходишь до финала, то не хочешь проиграть в нем. Ты хочешь победить. "Манчестер Сити" доминирует в АПЛ, и все думают только об этом, так что, возможно, сейчас нас можно назвать андердогом с большим основанием, чем в полуфинале Кубка Англии (в прошлом сезоне, когда "Арсенал" победил 2:1).

Может быть мы и темные лошадки, но мы должны верить в свое мастерство. У нас есть история, мы добивались этого раньше, так почему нам не сделать этого снова?" - приводит слова Венгера Goal.com.

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