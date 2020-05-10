Венгер назвал футболистов, способных прийти на смену Роналду и Месси
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями о том, кто удостоится звания лучшего футболиста мира после завершения эпохи имени Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
"Карьеры Роналду и Месси подходят к концу. Теперь мы можем говорить о следующем поколении, и здесь на первый план могут выйти французы. Лидером может стать Мбаппе. И, конечно, не стоит забывать о Неймаре", - цитирует Венгера Marca.
Напомним, что за последние 12 лет Роналду и Месси выиграли 11 "Золотых мячей" на двоих - 6 наград у аргентинца и 5 у португальца.
Мбаппе и Неймар сейчас выступают за ПСЖ, однако француз задумывается о переходе в "Реал", а бразилец мечтает о возвращении в "Барселону".
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14