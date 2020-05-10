Венгер назвал футболистов, способных прийти на смену Роналду и Месси

1 Теги арсен венгеркриштиану роналдулионель мессикилиан мбаппенеймар

Венгер назвал футболистов, способных прийти на смену Роналду и Месси

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мыслями о том, кто удостоится звания лучшего футболиста мира после завершения эпохи имени Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

"Карьеры Роналду и Месси подходят к концу. Теперь мы можем говорить о следующем поколении, и здесь на первый план могут выйти французы. Лидером может стать Мбаппе. И, конечно, не стоит забывать о Неймаре", - цитирует Венгера Marca.

Напомним, что за последние 12 лет Роналду и Месси выиграли 11 "Золотых мячей" на двоих - 6 наград у аргентинца и 5 у португальца.

Мбаппе и Неймар сейчас выступают за ПСЖ, однако француз задумывается о переходе в "Реал", а бразилец мечтает о возвращении в "Барселону".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Да!Ещё раз да!Возвратить Неймара будет правильным решением на пути восстановления величия клуба.Самым первым шагом должно быть выпинывание Лео ударом Чака Норриса ногой с разворота!Visca El Barca!

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