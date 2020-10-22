Венгер назвал главную проблему Гризманна в "Барселоне"

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Венгер назвал главную проблему Гризманна в "Барселоне"

Известный французский тренер Арсен Венгер порассуждал о причинах невнятной игры своего соотечественника форварда "Барселоны" Антуана Гризманна.

"Сложно в долгосрочной перспективе играть не на своей позиции. Сейчас Гризманн является футболистом, который должен играть в центре, потому что у него отличный темп работы, точность в передачах. Он может быть опасен с последним пасом и забитыми голами, но есть проблема, потому что он находится в зоне игры Лионеля Месси", - цитирует Венгера Goal.com.

В этом сезоне 29-летний Гризманн сыграл за "Барсу" 4 матча, результативными действиями не отличался.

Ранее стало известно, что в мадридский "Атлетико" нападающий возвращаться не собирается.

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