Венгер назвал идеального полузащитника

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии матча с "Манчестер Сити" отметил хавбека "горожан" Кевина Де Брюйне.

"У "Манчестер Сити" есть преимущество над нами. Это Де Брюйне. Он идеальный хавбек для меня. Он способен решить исход любого противостояния" - приводят слова Венгера английские СМИ.

Поединок между "Арсеналом" и "Манчестер Сити" состоится 1 марта.

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