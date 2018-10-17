Венгер назвал игрока, которого не хватает сборной Германии

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Венгер назвал игрока, которого не хватает сборной Германии

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал игрока, которого не хватает сборной Германии.

"Озил - потрясающий футболист. Я сожалею, что он ушёл из национальной команды. Уверен, что Озил нужен сборной Германии. Надеюсь, Йоахим Лёв сможет убедить его вернуться" - цитирует Венгера Sky Sports.

30-летний Озил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год, сыграл 93 матча и забил 23 гола.

После ЧМ-2018 плеймейкер решил завершить выступления за "Бундестим" в связи с критикой после опубликованной фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.  

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