Венгер назвал лучшего игрока сборной Франции на Чемпионате Мира в России

Известный французский тренер Арсен Венгер назвал лучшего игрока сборной своей страны на Чемпионате Мира в России.

" У Канте есть уникальная способность здорово играть в отборе и исправлять ошибки других, он сыграл идеальные 180 минут в матчах против Австралии и Перу . Он был лучшим из игроков сборной Франции до сих пор ", - цитирует 68-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

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