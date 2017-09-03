Венгер назвал потенциально лучшую клубную атаку мира

Теги арсен венгерпсжкилиан мбаппенеймарэдинсон кавани

Венгер назвал потенциально лучшую клубную атаку мираГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал потенциально лучшую клубную атаку планеты.

Как информирует football.fr, 67-летний наставник "канониров" в качестве самой грозной атакующей силы в мировом футболе будущего выделил трио французского ПСЖ в лице Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

Напомним, Мбаппе высказался о причинах своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
прь

а ди марии и дракслере забыл, венгер.

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Досрочно в победители группы: Германия может оформить путевку на Мундиаль победой над Норвегией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов