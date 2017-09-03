Венгер назвал потенциально лучшую клубную атаку мира

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер назвал потенциально лучшую клубную атаку планеты.

Как информирует football.fr, 67-летний наставник "канониров" в качестве самой грозной атакующей силы в мировом футболе будущего выделил трио французского ПСЖ в лице Неймара, Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

Напомним, Мбаппе высказался о причинах своего перехода в ПСЖ. | soccernews.ru