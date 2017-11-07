Венгер назвал Стерлинга "дайвером"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер после матча с "Манчестер Сити" обвинил вингера "горожан" Рахима Стерлинга в симуляции.

"Пенальти в том эпизоде не было, но все мы знаем, что Стерлинг - отличный дайвер, он очень хорошо ныряет" - цитирует Венгера BBC.

Напомним, что "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" со счётом 3:1.

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