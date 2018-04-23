Венгер не будет помогать "Арсеналу" в поисках нового тренера

Теги арсенал лондонарсен венгер

Венгер не будет помогать "Арсеналу" в поисках нового тренераГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается помогать руководству клуба с выбором нового главного тренера.

"Я не буду помогать "Арсеналу" выбирать нового главного тренера. Каждый должен заниматься своим делом. Моё дело - заботиться о результатах, финансах и трансферах. Этим я и занимался.

Готов ли я возглавить другой английский клуб? Эмоционально это было бы трудно. Сейчас я слишком привязан к "Арсеналу", чтобы перейти в другой клуб", - сказал он.

Напомним, что француз покинет команду в конце сезона.

Читайте: На замену Венгеру появился новый кандидат  | soccernews.ru

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