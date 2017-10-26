Венгер: "Не хочу, чтобы Уолкотт уходил из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он не хочет терять нападающего Тео Уолкотта.

"Я не хочу, чтобы Уолкотт уходил из "Арсенала". Если просуммировать все минуты, которые он провел на поле, то получится довольно много. Его время в Премьер-лиге еще придет. Сейчас я провожу ротацию состава, так как мы регулярно играет по четвергам и субботам. Из-за этого Тео и выходит в матчах АПЛ реже, чем в других турнирах", - приводит слова Венгера Sky Sports.

Ранее бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт посоветовал 28-летнему Уолкотта сменить клуб.

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