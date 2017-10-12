Венгер не исключил уход Санчеса зимой

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Венгер не исключил уход Санчеса зимойГлавный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер не исключил уход ведущего форварда своей команды Алексиса Санчеса из клуба уже ближайшей зимой.

"Возможен ли уход Санчеса зимой? В нашей ситуации мы должны рассмотреть все возможные решения. Все возможно", - приводит слова французского наставника "канониров" le10sport.

Напомним, на Санчеса претендуют французский ПСЖ и "Манчестер Сити".

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