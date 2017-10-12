Венгер не исключил уход Санчеса зимой

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер не исключил уход ведущего форварда своей команды Алексиса Санчеса из клуба уже ближайшей зимой.

"Возможен ли уход Санчеса зимой? В нашей ситуации мы должны рассмотреть все возможные решения. Все возможно ", - приводит слова французского наставника "канониров" le10sport.

Напомним, на Санчеса претендуют французский ПСЖ и "Манчестер Сити".

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