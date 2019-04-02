Венгер не исключил возможности возглавить одну из национальных команд

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Венгер не исключил возможности возглавить одну из национальных команд

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о возможности возглавить какую-либо национальную команду. Об этом сообщает L'Equipe.

"Это может случится еще до начала чемпионата мира в Катаре", - сказал Венгер.

Напомним, 69-летний француз возглавлял "Арсенал" с 1996 по 2018 год. Под его руководством "канониры" трижды становились чемпионами Англии, а также по семь раз выигрывали Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Венгер может возглавить пост руководителя технического развития ФИФА или стать главным тренером ПСЖ. 

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Комментарии

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sashakostin

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