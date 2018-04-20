Наставник "Арсенала" Арсен Венгер не планирует завершать тренерскую карьеру, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, 68-летний специалист после ухода из лондонского клуба собирается сразу же приступить к новой работе.

При этом Венгер рассматривает разные варианты, в том числе работу в национальной сборной или на посту спортивного директора.

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