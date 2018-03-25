Венгер: "Не принимаю критику, которая связана с моим возрастом"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем отношении к критике.

"Я понимаю, что должен быть к последствиям, так как результаты моей работы не очень хорошие. Но я не принимаю критику, которая связана с моим возрастом и временем пребывания в клубе. Надеюсь, что люди будут помнить, сколько я сделал для "Арсенала". Не хочу, чтобы запомнился только последний матч и аплодисменты после него", - приводит слова Венгера beIN Sports.

Напомним, что 68-летний Венгер тренирует "Арсенал" с 1996 года.

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