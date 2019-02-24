Венгер не продолжит карьеру в ПСЖ

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Венгер не продолжит карьеру в ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи опроверг интерес клуба к экс-тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.

Ранее ходили слухи, что Венгер может получить должность спортивного директора в парижском клубе.

"Венгер прекрасный специалист, но у нас есть Антеро Энрике, который отлично справляется со своей работой. Могу сказать точно, что мы не планируем сотрудничать с Венгером" - заявил президент ПСЖ.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 опережая ближайшего преследователя на 17 очков, при этом у клуба есть игра в запасе.

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