Венгер не продолжит карьеру в ПСЖ
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи опроверг интерес клуба к экс-тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру.
Ранее ходили слухи, что Венгер может получить должность спортивного директора в парижском клубе.
"Венгер прекрасный специалист, но у нас есть Антеро Энрике, который отлично справляется со своей работой. Могу сказать точно, что мы не планируем сотрудничать с Венгером" - заявил президент ПСЖ.
ПСЖ возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 опережая ближайшего преследователя на 17 очков, при этом у клуба есть игра в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|68
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|25
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Марсель
|25
|40
|6
|Монпелье
|25
|38
|7
|Реймс
|25
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ницца
|26
|37
|10
|Ренн
|25
|36
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|25
|32
|14
|Нант
|25
|27
|15
|Тулуза
|25
|27
|16
|Амьен
|26
|24
|17
|Монако
|25
|22
|18
|Дижон
|25
|20
|19
|ФК Кан
|25
|19
|20
|Генгам
|26
|18