Венгер не сам решил, когда уходить из "Арсенала"

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Венгер не сам решил, когда уходить из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер признался, что решение о его уходе из лондонского клуба по окончании сезона принял кто-то другой.

"Время моего ухода из "Арсенала" - не моё решение. Что касается всего остального, то я уже достаточно об этом говорил. Я пока не знаю, чем буду заниматься. Я точно продолжу работать. Я буду отдавать все силы работе до конца моего контракта" - цитирует Венгера Goal.com.

Ранее СМИ сообщали, что руководство "Арсенала" решило уволить французского наставника, однако общественности это преподнесли, как уход по собственному желанию.

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