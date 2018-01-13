Венгер не собирается покидать "Арсенал"

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Венгер не собирается покидать "Арсенал"Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не собирается покидать клуб до истечения срока действия контракта.

Соглашение специалиста рассчитано до лета 2019 года.

"Разве я когда-либо уходил по своей инициативе? Никогда. Так почему я должен изменить себе? Всегда предан клубу. Я в "Арсенале" уже 21 год.Просто стараюсь действовать в интересах клуба в каждой ситуации, когда приходится принимать решения. Таким же образом буду выполнять свою работу, независимо от того, останусь я в "Арсенале" на один год или десять лет", - сказал он. 

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