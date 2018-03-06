Венгер не собирается уходить из "Арсенала"

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Венгер не собирается уходить из "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не уйдет в отставку, сообщает The Times.

По сведениям издания, французский специалист считает себя идеальным вариантом для "канониров" и не собирается уходить из клуба по окончании сезона. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2019 года.

Стоит отметить, что в этом сезоне "Арсенал" под руководством 68-летнего Венгера занимает лишь шестое место в Премьер-лиге.

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