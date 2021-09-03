Венгер не собирается возвращаться в "Арсенал"

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Известный французский тренер Арсен Венгер признался, что работа в "Арсенале" не входит в его планы.

Напомним, что именитый специалист возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 год.

Сейчас лондонская команда занимает последнее место в АПЛ, проиграв три стартовых матча с общим счётом 0:9.

"Мне 71 год. Я отдал этому клубу лучшие годы своей жизни. Сейчас "Арсенал" находится в хорошем состоянии. У них были непростые матчи, но у этой команды есть потенциал. Надеюсь, они смогут исправить ситуацию. На данный момент я просто болельщик", - цитирует Венгера Mirror.

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