Венгер не сомневается в появлении Суперлиги

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что богатые европейские клубы вскоре создадут свой турнир - Суперлигу.

"Уверен, что в ближайшие годы стартует европейская Суперлига. Это неизбежно. Главная причина в том, что большие клубы больше не хотят делиться доходами с маленькими. Они считают, что матчи маленьких команд никто не захочет смотреть. Всем интересен высокий уровень игры. Думаю, что Суперлига будет проводить свои матчи в выходные.

При этом матчи домашних лиг перенесут на вторник и среду. Это случится, так как у других лиг нет шансов бороться с Премьер-лигой в плане доходов.

Если матчи "Реал" - "Барселона", "Реал" – "Арсенал" или "Манчестер Юнайтед" – "Бавария" будут проходить каждую неделю, то аудитория вырастет.

Что касается АПЛ, то ее стоит сократить до 16 команд. Тогда соревнование будет более реальным", - приводит слова Венгера BBC.

Стоит отметить, что слухи о создании Суперлиги из 18-20 самых богатых клубов ходят уже несколько десятилетий, но УЕФА до сих пор удерживает инициативу в праве проведения соревнований.

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