Венгер не уверен, что Санчес действительно болеет
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не уверен, что нападающий Алексис Санчес действительно болеет.
Как информирует Daily Mail, чилиец сообщил лондонскому клубу, что неважно себя чувствует и пока не может присоединиться к команде. Однако наставник "канониров" решил удостовериться в правдивости слов футболиста и направил к нему домой врача.
Напомним, что Санчес стремится этим летом покинуть "Арсенал", с которым у него истекает контракт летом 2018 года.
Не пропустите: "Манчестер Сити" все еще хочет подписать Санчеса. | http://soccernews.ru
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