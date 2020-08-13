Венгер не захотел тренировать "Барселону"

Теги барселонаарсен венгер

Венгер не захотел тренировать "Барселону"

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер мог возглавить "Барселону", утверждает Le10Sport.

По информации источника, 70-летний специалист получил предложение от каталонского клуба занять пост главного тренера, но ответил отказом.

Напомним, что сейчас именитый француз руководит отделом глобального развития в ФИФА.

Венгер работал в "Арсенале" с 1996 по 2018 год и выиграл с командой 17 трофеев.

Не пропустите: Защитник "Барселоны" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бешикташ" интересуется двумя игроками сборной России

"Бешикташ" интересуется двумя игроками сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов