Венгер не захотел тренировать "Барселону"

Бывший наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер мог возглавить "Барселону", утверждает Le10Sport.

По информации источника, 70-летний специалист получил предложение от каталонского клуба занять пост главного тренера, но ответил отказом.

Напомним, что сейчас именитый француз руководит отделом глобального развития в ФИФА.

Венгер работал в "Арсенале" с 1996 по 2018 год и выиграл с командой 17 трофеев.

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