Венгер: "Не знаю, возьму ли я небольшую паузу, но я точно продолжу работать"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о том, как команда готовится к первому матчу 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико".
"Мхитарян еще не вернулся в состав, а Эль-Ненни выбыл до конца сезона. Может, только против "Хаддерсфилда" сыграет.
В настоящий момент я делаю свою работу, соблюдаю заведенный порядок, фокусируюсь на том, что должен делать каждый день, чтобы хорошо подготовиться к игре. Мне будет жаль, когда я останусь без работы.
Ты всегда сомневаешься, правильно ли поступаешь, но жизнь – интересная штука, ты оказываешься в разнообразных ситуациях. До сих пор я жил жизнью, полной самых разных переживаний.
Бывало тяжело, но я всегда находил выход. Это лишь еще одна ситуация, с которой я однажды столкнусь.
Не знаю, возьму ли я небольшую паузу, но я точно продолжу работать. Для меня всегда было делом чести работать с полной самоотдачей до последнего дня контракта. Сейчас я сосредоточен на этом и не готов посвящать свое время чему бы то ни было еще.
Выходить в Лигу Чемпионов 20 лет подряд не так и просто, как казалось на каком-то этапе. Но, конечно, будет очень неприятно, если в этом году нам это не удастся. Поэтому мы хотим отдать абсолютно все силы без остатка, чтобы иметь шанс выйти в финал.
Существует ли идеальное прощание? Не знаю. Я просто хочу показать максимум, на что способен. Верю, что наш нынешний состав заслуживает чего-то особенного. Хочу сделать это ради них, добиться с ними чего-то", – сказал Венгер.
Читайте: Венгер не сам решил, когда уходить из "Арсенала" | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 49 тура
-
С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала"
-
Первый шаг к финалу: "Марсель" обыграл "Зальцбург"
-
Официально: Ибрагимович не сыграет на Чемпионате Мира
-
Салах продолжает завоевывать мир, а "Реал" – Европу: итоги первых матчей полуфинала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Тренер "Атлетико": "Наши игроки знали, как стать героями"
-
Турнир прогнозов: анонс 50 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 49 тура
-
Венгер: "Это худший результат для "Арсенала"
-
Бывший владелец "Милана" хочет вернуть клуб
-
Гризманн назвал Облака лучшим вратарем мира
-
Каждый игрок "Арсенала" создал хотя бы один голевой момент в матче с "Атлетико"
-
"Марсель" – "Зальцбург" – 2:0 (обзор)
-
"Арсенал" – "Атлетико" – 1:1 (обзор)
-
С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала"
-
Первый шаг к финалу: "Марсель" обыграл "Зальцбург"
-
Фанат набил на теле татуировку в виде футболки любимого клуба
-
Ляказетт забил седьмой гол в последних семи матчах
-
Моуринью вспомнил об уходе Салаха из "Челси"
-
Раньери прокомментировал слухи о своем возвращении в АПЛ
-
Уткин высказался насчет вызова Дзюбы в сборную России
-
"Ювентусу" интересен защитник "Барселоны"
-
Нойер не может назвать сроки возвращения на поле
-
Перенесший десять операций на ахилле Касорла приступил к тренировкам
-
Защитник и тренер "Атлетико" получили красные карточки в начале матча с "Арсеналом"