Венгер: "Не знаю, возьму ли я небольшую паузу, но я точно продолжу работать"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о том, как команда готовится к первому матчу 1/2 финала Лиги Европы против "Атлетико".

"Мхитарян еще не вернулся в состав, а Эль-Ненни выбыл до конца сезона. Может, только против "Хаддерсфилда" сыграет.

В настоящий момент я делаю свою работу, соблюдаю заведенный порядок, фокусируюсь на том, что должен делать каждый день, чтобы хорошо подготовиться к игре. Мне будет жаль, когда я останусь без работы.

Ты всегда сомневаешься, правильно ли поступаешь, но жизнь – интересная штука, ты оказываешься в разнообразных ситуациях. До сих пор я жил жизнью, полной самых разных переживаний.

Бывало тяжело, но я всегда находил выход. Это лишь еще одна ситуация, с которой я однажды столкнусь.

Не знаю, возьму ли я небольшую паузу, но я точно продолжу работать. Для меня всегда было делом чести работать с полной самоотдачей до последнего дня контракта. Сейчас я сосредоточен на этом и не готов посвящать свое время чему бы то ни было еще.

Выходить в Лигу Чемпионов 20 лет подряд не так и просто, как казалось на каком-то этапе. Но, конечно, будет очень неприятно, если в этом году нам это не удастся. Поэтому мы хотим отдать абсолютно все силы без остатка, чтобы иметь шанс выйти в финал.

Существует ли идеальное прощание? Не знаю. Я просто хочу показать максимум, на что способен. Верю, что наш нынешний состав заслуживает чего-то особенного. Хочу сделать это ради них, добиться с ними чего-то", – сказал Венгер.

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