Венгер: "Недооценки ЦСКА нет"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором его команда сыграет против московского ЦСКА.

"Да, у нас - большое преимущество. Но лучший способ его сохранить - выиграть и завтрашний матч. Что мы и постараемся сделать. Никакой недооценки ЦСКА!", - приводит слова наставника "канониров" sport24.ru.

Напомним, Венгер высоко отозвался об игре Головина и Дзагоева. | soccernews.ru