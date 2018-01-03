Венгер недоволен судейством в АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер раскритиковал судейство в АПЛ.

"Иногда я говорю резервному судье, когда вратарь начинает тянуть время: "Люди тратят много денег на то, чтобы смотреть футбол. И вы обязаны следить за тем, чтобы на поле играли в футбол". Они должны служить игре, как служим ей мы. Им нельзя чувствовать себя звездами.

В 2018 году непозволительны ситуации, когда арбитр подзывает футболиста и общается с ним полминуты или минуту. Такое могло быть в 50-е. Судья подходил к игрокам и говорил: "Если будете вести себя плохо, мне придется вас наказать". Серьезно, давайте не будем терять время. Не такой ритм у современного общества.

Болельщики хотят видеть яркую, обоюдоострую игру. Пусть арбитры ее обеспечат. Мы не хотим жить в Темные века" - приводит слова Венгера FourFourTwo.

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