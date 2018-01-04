Венгер недоволен судейством в матче с "Челси"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарии после матча 22-го тура АПЛ против "Челси".

"Это был выдающийся матч. Вы видите хороший футбол, но одновременно с этим, к сожалению, вы видите плохие судейские решения. В очередной раз было принято решение не в нашу пользу. В своей подготовке мы должны учитывать, что с этим приходится сталкиваться. Не хочу вступать в полемику, но пенальти на Азаре - это несерьёзно" - приводит слова Венгера BBC.

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