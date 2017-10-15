Венгер недоволен судейством в матче с "Уотфордом"
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике решение арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче восьмого тура АПЛ против "Уотфорда".
"О таких пенальти можно говорить, говорить и говорить. Но важно лишь то, что "Уотфорд" реализовал его. Это возмутительное решение, но мы мало что можем с этим поделать" - приводит слова Венгера BBC.
Не пропустите видеообзор матча "Уотфорд" – "Арсенал" - 2:1. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Марсело: "Мы знаем, чего ждать от Роналду"
-
В Санкт-Петербург спустя полгода: "Арсенал" едет в гости к "Зениту"
-
Хамес может продолжить карьеру в MLS
-
Рейтинг лучших креативщиков старта сезона в Премьер-Лиге
-
Неожиданно высокая планка: "Бетис" принимает "Валенсию"
-
День дерби: "Интер" сразится с "Миланом"
-
"Локомотив" отправляется в гости к "Уфе" за тремя очками
-
Остался только один клуб из европейских топ-5 лиг, не потерявший очки в этом сезоне
-
Ходжсон разрешил игрокам "Кристал Пэлас" выпить после победы над "Челси"
-
Дзаккерони возглавит сборную ОАЭ
-
Калинич не сыграет с "Интером"
-
Торрес провёл 300-й матч за "Атлетико"
-
Венгер недоволен судейством в матче с "Уотфордом"
-
Аллегри: "Тревожный звонок раздавался для нас в предыдущих матчах"
-
Гончаренко: "Матч с "Краснодаром" был равным"
-
Конте: "Это был очень трудный день для нас"
-
"Лацио" прервал уникальную серию "Ювентуса"
-
"Карабюкспор" – "Кайсериспор" - 1:0, "Антальяспор" – "Гёзтепе" - 1:3 (обзоры)
-
"Истанбул" – "Аланьяспор" - 2:1, "Коньяспор" – "Галатасарай" - 0:2 (обзоры)
-
"Галатасарай" победил "Коньяспор" и другие результаты 8-го тура чемпионата Турции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|8
|22
|2
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|3
|Тоттенхэм
|8
|17
|4
|Уотфорд
|8
|15
|5
|Челси
|8
|13
|6
|Арсенал Лондон
|8
|13
|7
|Бернли
|8
|13
|8
|Ливерпуль
|8
|13
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|8
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Суонси Сити
|8
|8
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|8
|15
|Сток Сити
|8
|8
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|17
|Эвертон
|7
|7
|18
|Лестер Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|8
|4
|20
|Кристал Пэлас
|8
|3