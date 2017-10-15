Венгер недоволен судейством в матче с "Уотфордом"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер подверг критике решение арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче восьмого тура АПЛ против "Уотфорда".

"О таких пенальти можно говорить, говорить и говорить. Но важно лишь то, что "Уотфорд" реализовал его. Это возмутительное решение, но мы мало что можем с этим поделать" - приводит слова Венгера BBC.

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