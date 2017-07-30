Венгер: "Нет никакого развития ситуации, Санчес остаётся"

Теги арсенал лондоналексис санчесарсен венгер

Венгер: "Нет никакого развития ситуации, Санчес остаётся"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в очередной раз заявил, что чилийский нападающий Алексис Санчес не покинет лондонский клуб этим летом.

"Сейчас у Санчеса простуда. Мы на связи с ним и его доктором. Нет никаких проблем. Он вернётся во вторник. Нет никакого развития ситуации - всё по-прежнему. Санчес, конечно, остаётся. Думаю, игроки, которые хотят новый контракт, должны уважать действующее соглашение" - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом. В текущее межсезонье футболиста пытаются подписать "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Не пропустите: Санчес вскоре приступит к тренировкам с "Арсеналом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов