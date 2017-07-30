Венгер: "Нет никакого развития ситуации, Санчес остаётся"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер в очередной раз заявил, что чилийский нападающий Алексис Санчес не покинет лондонский клуб этим летом.

"Сейчас у Санчеса простуда. Мы на связи с ним и его доктором. Нет никаких проблем. Он вернётся во вторник. Нет никакого развития ситуации - всё по-прежнему. Санчес, конечно, остаётся. Думаю, игроки, которые хотят новый контракт, должны уважать действующее соглашение" - приводит слова Венгера Goal.com.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает следующим летом. В текущее межсезонье футболиста пытаются подписать "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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