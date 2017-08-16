Венгер: "Нет прогресса в переговорах с Санчесом о продлении контракта"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что клуб пока не договорился о продлении контракта с чилийским нападающим Алексисом Санчесом.

"Прогресса в переговорах нет, но мы не хотим расставаться с Алексисом. В матче против "Сток Сити" он не сыграет. Санчес много тренировался, но ему еще рано выходить на поле", - приводят слова Венгера английские СМИ.

Напомним, что контракт 28-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через год. Интерес к форварду проявляет ПСЖ.

Не пропустите: Венгер: "Конечно, Санчес останется". | http://soccernews.ru