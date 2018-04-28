Венгер о конфликте с Моуринью: "Я хочу уйти мирно"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем отношении к наставнику "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Напомним, что завтра команды сыграют в рамках 36-го тура АПЛ.

"Я очень уважаю его. Вы, журналисты, должны оставить меня в покое в последние недели [на посту тренера "Арсенала"] и не подталкивать к последнему конфликту. Я хочу уйти мирно.

Моуринью – отличный тренер. Я попрощаюсь со всеми. Во Франции мы говорим "au revoir", что значит, что мы еще можем увидеться.

Если меня хорошо примут на "Олд Траффорд", я буду рад. За 22 года у нас было много замечательных сражений", - сказал француз.

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